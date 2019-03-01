Глава комитета по госзаказу Сачков покинул свой пост

Председатель комитета по государственному заказу Петербурга Дмитрий Сачков с 1 марта 2019 года не работает в Смольном.

На сайте комитета сообщается, что временно исполняющей обязанности назначена Наталия Литвинова. Ранее она была первым заместителем главы.

Сачков возглавил комитет по госзаказу в феврале 2015 года. До этого он занимал пост первого зампреда комитета государственного финансового контроля Петербурга. С ноября 2013 по март 2014 года чиновник возглавлял комитет по туризму.

По итогам 2017 года Сачков задекларировал доход в размере 2,6 млн рублей.