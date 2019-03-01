Во Владивостоке вновь задумались над установкой гигантской статуи Христа

Спустя четыре года во Владивостоке вновь решили обсудить вопрос установки гигантского религиозного монумента - статуи Иисуса Христа, передает "Росбалт". В случае возведения, 68-метровый памятник по своим размерам превзойдет бразильского "коллегу" и нынешнего рекордсмена - 38-метровую статую Христа-искупителя в Рио-де-Жанейро.

Фото: vposad.ru

Как известили в православном центре "Вятский посад", пару дней назад губернатор Приморского края Олег Кожемяко "по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его духовника, схиархимандрита Илия (Ноздрина)" посетили смотровую площадку на сопке Крестовая, где в деталях обсудили проект статуи.

Идея о возведении столь колоссального монумента не нова: впервые вопрос о его реализации был поднят в 2015 году. Вместе с тем, отличалась и заявленная высота изваяния - 80 метров. Скульптором должен был стать Зураб Церетели. Стоимость проекта оценивали в 1 млрд рублей.

На данный момент речь идет об установке 68-метровой статуи. Авторы для моделирования монумента пока не найдены.

Добавим, сопка Крестовая возвышается над уровнем моря на 89 метров. Своим массивом вдается в бухту Золотой рог.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.