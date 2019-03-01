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Новости

17:32

Во Владивостоке вновь задумались над установкой гигантской статуи Христа

Спустя четыре года во Владивостоке вновь решили обсудить вопрос установки гигантского религиозного монумента - статуи Иисуса Христа, передает "Росбалт". В случае возведения, 68-метровый памятник по своим размерам превзойдет бразильского "коллегу" и нынешнего рекордсмена - 38-метровую статую Христа-искупителя в Рио-де-Жанейро.

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Фото: vposad.ru

Как известили в православном центре "Вятский посад", пару дней назад губернатор Приморского края Олег Кожемяко "по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и его духовника, схиархимандрита Илия (Ноздрина)" посетили смотровую площадку на сопке Крестовая, где в деталях обсудили проект статуи.

Идея о возведении столь колоссального монумента не нова: впервые вопрос о его реализации был поднят в 2015 году. Вместе с тем, отличалась и заявленная высота изваяния - 80 метров. Скульптором должен был стать Зураб Церетели. Стоимость проекта оценивали в 1 млрд рублей.

На данный момент речь идет об установке 68-метровой статуи. Авторы для моделирования монумента пока не найдены.

Добавим, сопка Крестовая возвышается над уровнем моря на 89 метров. Своим массивом вдается в бухту Золотой рог.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:52    
а чо не ПУТИНУ В 100 М, БЕЗ КОТОРОГО НЕ РОССИИ!!!

19:44   Дай Бог прозреть незрячим!..........................................................................  
Надо помогать бездомным соотечественникам, среди которых немало просвещённых, одарённых людей, ныне пропадающих без поддержки государства, при полном равнодушии к ним чиновников властных структур. На миллиард рублей можно оказать адресную помощь в приобретении жилья местным бомжам, что позволит этим бедолагам вернуться к нормальной жизни в своём Отечестве, ради которого они трудились и служили не по одному десятку лет.

19:11    
Не в традиции православия ставить гигантские статуи, якобы изображающие сына Божьего. Только католики или язычники такое себе позволяют. Это всё от гордыни властьимущих, или от глупости 90-х, вроде, как нательный крест с золотой цепью в палец толщиной.

18:47   Бордунов  
Зачем? Зачем Христу, для которого дела милосердные были важнее атрибутики, памятник? Помогли бы больным или больницам, ради Господа нашего. Может, Кожемяко с Ноздриным думают задобрить Иисуса и с нас сразу снимут санкции и взлетят цены нефть?

18:03    
Если положить этот памятник между островами, то будет хороший мост.
Мост в виде распятого Христа. Идея запатентована :)

17:59    
Кожебяке логичнее поставить памятник при жизни Панфиловой, Эллочке...

17:39    
Кожебяка думает, что отмолит грехи...

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