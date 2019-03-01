Новое здание НИИ имени Джанелидзе построят за 3,6 млрд рублей

Смольный открыл конкурс на строительство нового здания для НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, передает ТАСС. К декабрю 2021-го года оно должно завершиться.

Согласно проекту, новое здание будет располагаться рядом с ныне действующим - в начале Будапештской улицы. Стартовая и вместе с тем максимальная цена контракта достигает 3,6 млрд рублей. Площадь строения, которое должно стать пятиэтажным, составляет 20,7 тысяч квадратных метров. Его соединят с главным зданием больницы отдельным переходом.

НИИ имени Джанелидзе известно как учреждение, куда оперативно доставляют серьезно пострадавших людей, востребующих неотложной помощи. Граждан доставляют в больницу в том числе при помощи авиации.