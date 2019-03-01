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Новости

18:11

Смольный решил реорганизовать экономические комитеты

Смольный решил объединить между собой несколько экономических комитетов. Соответствующее постановление 1 марта направлено на антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка должен войти в комитет по промышленной политике и инновациям. Также одним ведомством должны стать комитет финансов и комитет по государственному заказу – здесь формально «упразднен» будет комитет по госзаказу. Кроме того, постановление обязывает провести переименование ведомств.

Реорганизация должна пройти в течение 2,5 месяцев. За это время упраздняемые комитеты должны направить передаточные акты, а реорганизуемые ведомства их принять. Окончательно все перестроечные работы требуется закончить к августу текущего года, отмечено в постановлении. Проконтролировать это должен вице-губернатор Евгений Елин.

Напомним, ранее 1 марта ушел в отставку председатель комитета по государственному заказу Дмитрий Сачков. Он занимал эту должность с февраля 2015 года.

София Саттарова



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18:36    
"А вы, друзья, как ни садитесь,
 Всё ж в музыканты не годитесь"
Как эти комитеты не реаргонизовывай, если там нет квалифицированных специялистов, а одни баснописцы, экономика у нас развиваться не будет.

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