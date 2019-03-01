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18:58

Мультимедийную выставку в честь Николая Второго в Мурманске посетило 5 тысяч человек

В Мурманске прошла мультимедийная выставка, посвященная жизни последнего русского императора Николая Второго, которая собрала более 5 тысяч посетителей, передает ТАСС.

Выставка "ездит" по всей стране. Выбор Мурманска обусловлен специальными причинами.

"Николай II основал этот город и проложил в нем железнодорожную дорогу. Мультимедийный проект был показан в помещении, которое находится в действующем здании вокзала. До нас оно пустовало десять лет", - рассказал создатель проекта Андрей Крупин.

До Северо-Запада архивные документы и хроники жизни последнего монарха Российской империи демонстрировали на Урале, в Поволжье, в Крыму и в Москве. Следущая "остановка" - Новосибирск.

По словам организаторов, при выборе материалов для инсталляции учитывались пожелания известной почитательницы царя Николая, депутата Госдумы Натальи Поклонской.

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