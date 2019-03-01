«Новое поколение» подало иск к Смольному  на 124,7 млн рублей за долги 2016 года

Трудоустраивающая сложных подростков компания «Новое поколение» подала иск на 124,7 млн рублей к комитету по молодежной политике Петербурга. Компания решила взыскать долг за проведенные в 2016 году работы или, наконец, уладить все проблемы с ведомством. Надежда на разрешение старого конфликта появилась с приходом нового председателя комитета.

Юлия Аблец, председатель комитета по молодежной политике (фото: gov.spb.ru)

Давние споры

ООО «Новое поколение» с 1993 года работала в Петербурге с трудной молодежью, точнее предоставляло ей работу. Деятельность организации была рассчитана на молодых людей, совершивших правонарушение или преступление. «Новое поколение» обеспечивало их оплачиваемой работой, досугом и едой.

Прожить на собственные деньги компания не могла и получала ежегодные субсидии от властей Петербурга. Курировал работу в этом направлении – комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Бывшая пресс-секретарь «Нового поколения» Алена Андреева в разговоре с ЗАКС.Ру рассказала, что проблемы у организации начались после прихода в комитет нового главы в конце 2015 года. В октябре того года ведомство возглавила Рената Абдулина.

Андреева сообщила, что при новом председателе комитет отказывался заключать договоры с «Новым поколением». После долгих переговоров ведомство все-таки дало согласие, но включило в контракты несколько оговорок. Среди них, установка камер видеонаблюдения и турникетов с пропуском по специальным карточкам на площадках организации. Также комитет установил нормативы работы подростков на площадках.

- Подростки должны присутствовать на предприятии не меньше (в зависимости от возраста) определенного количества часов. Это обязательно. Если он уходит раньше, камера и турникет отслеживают, что он ушел, и в конце месяца он выбывает из оплаты, - пояснила Андреева.

Бывшая пресс-секретарь сообщила, что «Новое поколение» заключало с комитетом три контракта в год. Один на организацию трудовой деятельности для подростков из Колпинской воспитательной колонии, второй – создание рабочих мест для молодежи по направлению из комиссии по делам несовершеннолетних, третий – работа по адаптации детей 9-14 лет.

В 2016 году «Новое поколение» должно было получить от города около 300 млн рублей. Однако, выплаты пришли не все. Комитет начал настаивать на том, что «Новое поколение» не выполняет свою работу в полной мере. Кроме того, следственным отделом при УМВД по Красносельскому району было возбуждено дело о мошенничестве в крупном размере. Потом дело забрал СК. Прошли обыски и изъятия, но на этом расследование приостановилось, сообщили в «Новом поколении». По словам Соловьева, по делу ещё никого не привлекли.

За компанию вступались депутаты. Они призвали губернатора Петербурга Георгия Полтавченко сохранить организацию, но в конце 2016 года «Новое поколение» всё же сообщило о прекращении деятельности. В «Новом поколении» работали 1040 работников, из них 886 – несовершеннолетние.

Из компании ушли все сотрудники, включая бывшего генерального директора Михаила Дмитриева. Юридическое же лицо ликвидировано не было – битву с комитетом продолжил совладелец организации и новый генеральный директор Андрей Соловьев.

Устали ждать

«Новое поколение» 25 февраля 2019 года подало иск к комитету по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Сумма требуемого взыскания с ведомства – 124,7 млн рублей.

Соловьев пояснил, что «Новое поколение» хочет взыскать с комитета причитающиеся деньги за работу в сентябре-декабре 2016 года. Он уточнил, что в течение последних двух лет организация старалась уладить конфликт мирно, но в декабре 2018 года стало понятно, что так решить проблему не удастся.

По словам Соловьева, комитет не отрицает наличие задолженности. При этом, ведомство ссылается на строчку в техническом задании о подтверждающих работу видеозаписях. Эти записи были – камеры устанавливали на все площадки, но сейчас видео нет, сообщил гендиректор «Нового поколения». Он добавил, что видеозаписи изъяли при обысках. Когда же удалось получить обратно сервера, этих материалов не было.

- То ли они удалены были, то ли их там вообще не было, то ли их изъяли на каких-то дисках, которые дополнительно изымались – нету этих записей. Но есть все остальные документы, которые необходимы к контракту. Они все есть, - заявил Соловьев.

Он отметил, что все подтверждающие выполнение работ документы и акты есть. Так что суд должен встать на сторону «Нового поколения», уверен гендиректор компании.

При этом, у самой организации есть задолженность в размере около 80 млн рублей. Компания должна деньги бывшим сотрудникам и контрагентам.

Прежняя позиция

Во время очередных кадровых перестановок в Смольном освободилась должность председателя комитета по молодежной политике. В январе 2019 года пост заняла Юлия Аблец.

Глава «Нового поколения» Соловьев решил, что должен пообщаться с ней и выяснить, как сейчас ведомство смотрит на конфликт с его организацией. С прошлым председателем комитета договориться так и не удалось, отметил Соловьев. С новым встреча прошла 1 марта.

По словам Соловьева, позиция комитета осталась прежней – сотрудничать напрямую они не хотят, готовы судиться. ЗАКС.Ру не удалось связаться с представителями комитета.

Гендиректор «Нового поколения» сообщил, что Аблец предложила ему для продолжения сотрудничества мониторить закупки и участвовать в аукционах. Соловьев отметил, что у комитета нет тех закупок, которые его организация получала ранее.

Согласно данным сайта госзакупок, ведомство проводит аналогичные конкурсы, но их суммы в несколько раз меньше прежних. Вместо более 300 млн рублей, около 10 млн рублей.

Планы на будущее

По словам Соловьева, бюджетные средства, на которые прежде претендовало «Новое поколение», сейчас выделяются подведомственным организациям с аналогичной направленностью.

- В настоящий момент эти деньги распределены по другим подведомственным учреждениям, но фактическая работа в этом направлении не ведется вообще, поэтому, я так понимаю, это городу не нужно, - заявил Соловьев.

Если «Новое поколение» не будет вновь поддержано Петербургом, то организация уйдет в другой регион, отметил гендиректор компании. Он сказал, что уже вел переговоры по переводу компании в Мурманскую область или Карелию.

София Саттарова

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