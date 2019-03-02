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Новости

10:34

Умер лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов

На 89-м году жизни сончался лауреат Нобелевской премии по физике, депутат Госдумы Жорес Алферов, передает ТАСС со ссылкой на источник.

Сведения подтвердила помощница Алферова Наталья Борисовна, передает телеканал «360». По ее словам, он умер в больнице в ночь на 2 марта. Подтвердила смерть Алферова и его жена Тамара, передает РИА «Новости».

В конце ноября 2018 года Алферова госпитализировали с подозрением на инсульт. Тогда его состояние удалось стабилизировать.

Жорес Алферов – доктор технических наук, вице-президент РАН, депутат Госдумы от КПРФ. Стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур.

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16:15    
Величие этого человека таково, что даже постоянные злопыхатели вроде гавкающего Едро-благодетеля, племянничка Изи (кличка дед Иван ) и прочего дерьма не осмеливаются сегодня тявкать. А ведь Алфёров был человеком с твёрдой коммунистической позицией.

12:22    
С одного взгляда было видно, что это настоящий человек.

11:38    
Вряд ли сегодняшняя буржуазная власть назовет именем Ж.И.Алфёрова какой-нибудь парк, площадь, проспект в нашем городе, где он совершал великие научные открытия...Так как сейчас дают имена только национал-предателям, вроде Сахарова, Собчака, Довлатова и тд., а мемориальные доски открывают кровавым палачам русского народа, вроде Маннергейма, Колчака и др.

11:12    
Да, ушёл из жизни один из последних величайших учёных Советского Союза, который Нобелевскую премию получил за открытия в 70-годы советского периода истории! Вечная слава и память Жоресу Ивановичу!!!

10:45    
Соболезнуем! Замечательный был человек, великий учёный, приверженец коммунистических убеждений, патриот СССР!

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