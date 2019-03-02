Михаил Горбачев отметит 88-й день рождения в кругу семьи

Президенту СССР Михаилу Горбачеву 2 марта исполняется 88 лет, на этот день у него не запланировано каких-либо публичных торжественных мероприятий, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу отдела международных связей и контактов с прессой «Горбачев-фонда» Павла Палажченко.

Свой 88-й день рождения Горбачев отметит в кругу семьи и друзей, сообщил Палажченко. В этот день бывший советский лидер получает в основном письма и телеграммы, в том числе правительственные, некоторые поздравления приходят через интернет, отметил представитель фонда.

Михаил Горбачев возглавлял СССР с 1985 года, в 1990-1991 годах был первым и единственным президентом СССР. В 1990 году стал лауреатом Нобелевской премии мира.