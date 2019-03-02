Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Алферова

Врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов выразил соболезнования в связи с кончиной академика и депутата Госдумы Жореса Алферова.

В обращении Беглов заявил, что с Алферовым была связана «целая эпоха в российской науке», а открытия ученого «во многом определили технический прогресс последних десятилетий». Он назвал Алферова человеком «глубоко патриотичным», который «искренне переживал за судьбу» России и «пользовался большим авторитетом в международном сообществе».

«Жизнь Жореса Ивановича была неразрывно связана с нашим городом. Он был ярчайшим представителем и продолжателем лучших традиций ленинградской-петербургской академической школы. Его знали, уважали и ценили не только коллеги-ученые, но и все петербуржцы», - подчеркнул Беглов.

Соболезнования также направил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров. Он подчеркнул, что исследования Алферова «открыли новую эру в мировой физической науке», а самого ученого назвал человеком «колоссального таланта, непостижимой воли и энергии».

«Его уход из жизни – невосполнимая утрата в масштабах всего мира. Петербург во все времена будет гордиться своим выдающимся, поистине великим гражданином. Память о Жоресе Ивановиче Алферове навечно сохранится в наших сердцах», - заявил Макаров.

Причиной смерти Алферова стала острая сердечно-легочная недостаточность, передает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Российской академии наук Олега Чагунаву. По словам медика, Алферов скончался 1 марта в 23:40 по московскому времени.

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