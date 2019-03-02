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14:15

Анохин присудил Ивану Урганту "золотую лопату" за уборку снега

Депутат Заксобрания Андрей Анохин сообщил в своем Instagram, что лауреатом его премии «Петербургская лопата» стал телеведущий Иван Ургант.

«Золотую лопату» Анохин присудил Урганту, «несмотря на то, что он – москвич», и приехал из Москвы ради уборки снега в Петербурге. На самом деле Ургант – уроженец Ленинграда.

Второе место и «серебряную лопату» получила Наталья Макарова, а третье место с «бронзовой лопатой» заняла Юлия Вострых.

Ургант приезжал в Петербург 11 февраля, о чем рассказывал в Instagram. На опубликованном видео он убирает лед, а пост сопровождает переделанная песня Максима Леонидова – «Видение». В следующем выпуске своего шоу «Вечерний Ургант» телеведущий упоминал о «чудовищных случаях», связанных с уборкой снега в Петербурге, и пошутил об американцах, которые хотели лишить его «возможности убирать снег, чтобы Петербург сковало во льдах».

«Впервые за всю историю исследований в Санкт-Петербург пришла зима. Но самое аномальное: она пришла в зимние месяцы. То есть, где-то в начале декабря она появилась, и на конец января-начало февраля пришелся ее пик, что совершенно не ожидали в администрации города», – продолжил Ургант, добавив, что до этого последний раз снег в Петербурге «видели в фильме "Ирония судьбы, или с легким паром!».

 



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