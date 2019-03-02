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15:07

Глава ЮНЕСКО впервые посетит Россию

Гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле впервые приедет в Россию с официальным визитом 5 – 7 марта, передает «Интерфакс».

Целью визита в ЮНЕСКО назвали подтверждение связей с Россией, участие в деятельности организации которой «является историческим». Ожидается, что Азуле встретится с президентом России Владимиром Путиным и обсудит с ним в том числе вопросы укрепления партнерства в науке, исследованиях мирового океана, искусственного интеллекта и культуры.

Также Азуле встретится с членами российской комиссии по делам ЮНЕСКО, а затем отправится в Казань, где поговорит с главой республики Рустамом Миннихановым. Также глава организации примет участие в церемонии открытия Всероссийского конгресса кафедр ЮНЕСКО.

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