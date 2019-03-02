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Новости

15:57

Алферова похоронят на кладбище в Комарово

Академика и депутата Госдумы Жореса Алферова похоронят на кладбище в Комарово, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей Смольного.

Депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко уточнил, что похороны пройдут 5 марта. По его словам, от КПРФ будет присутствовать большая делегация во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

Алферов умер вечером 1 марта в возрасте 88 лет. Причиной его смерти называют острую сердечно-легочную недостаточность. Свои соболезнования выразили врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.



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16:25   Горожанин  
Спорному персонажу Собчаку место в лавре нашлось.
Достойнейшему, величайшему гражданину нашей страны - место на задворках.
Грустно.

Страница 1-ая (всего: 1)
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