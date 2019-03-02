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Новости

2 марта, 18:00

Перед штабом Навального с надписями "штаб педофилов" провели пикет "в защиту дтей"

Неизвестные изрисовали здание на Вознесенском проспекте, 33, где расположен штаб Навального, надписями «штаб педофилов», сообщается в Telegram-канале «Протестный Петербург».

Днем 2 марта надписи частично убрали, а у штаба собрались люди с плакатами, утверждающие, что их акция согласована, передает «Медиазона». Себя эти люди называли «возмущенной молодежью» и утверждали, что не знакомы друг с другом. По свидетельству журналистов, к зданию их привел организатор, который расставил пикетчиков.

Среди людей с плакатами узнали Дмитрия Мякшина – бывшего активиста штаба Навального. Ранее его приговорили к двум годам условно, признав виновным в приминении насилия к полицейскому на акции 12 июня 2017 года. Незадолго до оглашения приговора Мякшин заявил, что вступил в «Молодую гвардию "Единой России"».

Откуда пикетирующие знали о времени и месте акции, объяснить они не смогли. По их утверждению, они собрались, просто узнав «о самом происшествии» - скорее всего, об уголовном деле в отношении активиста движения «Весна» Владимира Казаченко. Ранее его арестовали на два месяца по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.

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2 марта, 22:54    
Активность едрисни и её выкормышей у штаба Навального в СПб - это часть избирательной компании Брехлова.
Для него все средства хороши от открытой лжи под камеры до подобных омерзительных акций.

2 марта, 22:06   Бордунов  
А это, Насральный, про твоего коллегу по увлечению:
31.07.2017 Лидер «Единой России» в Приморье Александр Евсеев оказался известным копрофилом.

2 марта, 22:01   Бордунов  
18:47 Привет, Насральный. Обеспечиваешь распространение нового кремлевского высера? Однако "Чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себ, кума, оборотиться?"
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2 марта, 19:40   Кент  
Ну, да, когда престарелые извращенцы из ПЖиВ десятками под прикрытием депутатской корочки насилуют 12-летних подростков, никто из этих "активистов" даже пальцем не пошевельнет (а сообщения о подобных случаях поступают чуть ли не каждый месяц). А тут 18-летний анархист, к ФБК имеющий довольно косвенное отношение, переспал с несовершеннолетней - все сторонники Навального записываются в педофилы.

2 марта, 18:47    
Что-то не слышно визгов сторонников ВОРА насрального, что это проплаченный фейк от кровавой власти. Оказывается, у них в рядах мОлодежи (как говорил незабвенный Хрущёв), поддерживающей фбк, не только уроды, бездельники,  недоумки и провокаторы, но и педофилы ! Браво, какие "приятные" организации ! И какими баранами надо быть , чтобы верить "разоблачениям" организации, которой руководит официально признанный ВОР, а в рядах молодых помощников тусуются ПЕДОФИЛЫ !

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