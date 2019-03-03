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Новости

10:33

Кадыров подвел промежуточный итог своего правления: Мы совершили чудо

Глава Чечни Рамзан Кадыров на просторах своего Telegram-канала отчитался о том, что, по его мнению, произошло с республикой за всё то время, в течение которого он пребывает её руководителем. А в кресле начальника региона Кадыров заседает уже 12 лет.

Многие годы назад, пишет Кадыров, республика пребывала в "печальном" состоянии, поэтому перед ним, как перед молодым руководителем, стояло множество задач - в том числе, борьба с международным терроризмом и стабилизация экономики.

"Эксперты говорили, что потребуются десятилетия для достижения мира и обеспечения достойных условий жизни. Следуя курсу нашего первого президента, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова и при поддержке президента РФ Владимира Путина, мы совершили чудо! Чечня залечила глубокие раны и превратилась в один из самых безопасных и стабильных субъектов России! Мы разгромили международный терроризм, в разы сократили безработицу, привлекли многомиллиардные инвестиции, поставили на рельсы устойчивого развития промышленность и АПК, обеспечили достойные условия для бизнеса, вдохнули новую жизнь в образование и здравоохранение. И это только начало", - известил нынешний президент Чечни, добавив, что будет трудить на благо родины и далее - до тех пор, пока жив.

Руководителем региона Рамзан Кадыров стал в 2007 году, через 3 года после гибели отца. К его достижениям относят установление в Чечне мира и восстановление разрушенной в годы войны столицы республики города Грозный. Вместе с тем, правозащитники обвиняют его в установлении диктаторского режима, массовых нарушениях прав человека и коррупции.

 

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10:43    
Кадыров прав в том, что удалось в целом успокоить ситуацию в Чечне и на Кавказе в целом, но не до полного искоренения террористической угрозы...В экономическом плане во все времена на Кавказе было всё сложно, но что-то надо делать, чтобы уменьшить трансферы туда из гос.бюджета...

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