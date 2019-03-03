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Новости

11:36

Шендерович в марте презентует в Британии комедию абсурда "Увидеть Солсбери"

В Великобритании покажут фантасмагорическую пьесу Виктора Шендеровича "Увидеть Солсбери". Как извещает прокатчик, её покажут и на русском, и на английском языках.

В описании пьесы сказано, что ни название, ни фамилии главных героев - а это Петров и Боширов - не направлены на то, чтобы ввести зрителя в заблуждение, "Увидеть Солсбери" - не документальное произведение, хотя в основу комедии и легли трагические события, произошедшие в маленьком английском городе 4 марта 2018 года.

"Это – фантасмагория, отсылающая знающих людей скорее к Тому Стоппарду, чем к репортажам ВВС. Да и как, в связи с Петровым и Бошировым, было не вспомнить Розенкранца и Гильденстерна, тоже посланных своим властителем в Англию, чтобы убить человека", - рассказывает Шендерович о фабуле пьесы.

В центре повествования - пара мужчин-геев, которые в тайне от своих семей поехали в Солсбери, чтобы полюбоваться местной готикой, увидеть собор и просто побыть вдвоем. Однако же, сюжет разворачивается таким образом, что герои вынужденно становятся убийцами, а в конце просто перестают понимать, что с ними происходит и кто они вообще такие.

"Все персонажи пьесы – дети одной матери. Это – русская Родина-мать, Деменция Петровна Бескрайняя. Суровая, сама ослепшая от неосторожного пользования ядами, давно презирающая весь мир и не видящая для своих многочисленных детей никакого смысла и применения, кроме диверсионного и военного. Пьеса, балансировавшая между театром абсурда и балаганом, заканчивается на грани апокалипсиса - безумная Деменция Петровна готова начать ядерную войну", - говорится в описании к постановке.

Впрочем, по сюжету у мира ещё есть шанс спастись - и помогут ему в этом "заплутавшие в себе" герои.

Напомним, экс-советский шпион Сергей Cкрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок". Обоим россиянам удалось выжить. В совершении преступлении британская сторона подозревает россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения блуждающими по Солсбери в день отравления. Позднее президент Владимир Путин заявил, что мужчины – "гражданские лица", и сразу после этого они появились в эфире телеканала RussiaToday, где дали интервью и рассказали, что приезжали в Солсбери исключительно с туристической целью.

Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов могут являться сотрудниками ГРУ  Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой, оба якобы имеют звание Героев России. Также журналисты выяснили личность третьего подозреваемого: им может быть еще один сотрудник ГРУ Денис Сергеев.

Отравление Скрипалей привело к обострению дипломатических отношений РФ и Британии.

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13:51    
Потому у русских главный символ - Родина-Мать с МЕЧОМ, а у евреев - стена плача...но без остановки клепать на русских у многих у них в крови...Вот сейчас на русского Беглова напали, к примеру...

13:32    
Да, а почему евреи не отступали с Красной армией, оставаясь в фашистской оккупации? Почему не уходили в партизаны, создавая отряды, не организовывали воинские части и соединения, вступая в сражения с фашистами? Шесть миллионов человек!!!!!!!!! Сухопутная дивизия-10 тысяч, армия-50 тысяч, фронт-300 тысяч максимум...А в это время взвда не хватало...Горстка 19-летних русских пацанов-подольские курсанты остановили ценой жизни танковый прорыв Гудериана с юга на Москвы, а 28 памфиловцев, а взвод у деревни Крюково....А здесь 6 миллионов человек! В массе своей трусов,не считая маленьких детей!

13:10    
А что Шендеровичу бы не написать пьесу о том, как 6 МИЛЛИОНОВ евреев в годы 2-й Мировой войны совершенно покорно, как стадо баранов, пошли на расстрел, в газовые камеры, в то время как взвода, роты не хватало при обороне Ленинграда или Москвы, когда РУССКИЕ пацаны, отдавая жизнь за Родину, за Сталина громили фашистов повсеместно! Это же правда, а не фантасмагория...

12:34    
12:10 "Протоколы сионских мудрецов" - фальшивка антисемитов. В своё время, П. А. Столыпин велел провести секретное расследование и доложил императору о результатах, свидетельствующих о подлоге. Николай II написал на докладе резолюцию: «Оставьте „Протоколы“. Нельзя делать чистое дело грязными методами».

12:10    
Опять жидяра Шендерович гадит на Россию...Воплощает неустанно в жизнь "Протоколы сионских мудрецов"!

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