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12:43

Беглов поручил купить новый аппарат УЗИ для больницы №25

Утром 3 марта врио градоначальника Александр Беглов проинспектировал клиническую ревматологическую больницу №25 на Большой Подьяческой улице, 30, извещает 78.ru.

Во время обхода врачи, работающие в медучреждении, пожаловались временному губернатору на то, что нынешний аппарат УЗИ-диагностики сильно устарел. Выслушав их, Беглов заявил, что в ближайшее время поручит городским властями провести конкурс на закупку нового оборудования для больницы, а также пообещал, что для лечебницы разработают проект нового корпуса и благоустроят внутренний двор. 

Медработники обходят пациентов с электронными планшетами, где записана история болезни каждого пациента. Беглов "нововведение" оценил и поручил вице-губернатору Анне Митяниной обратить на это внимание.



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13:20    
А что ещё сделал поутру этот чинуша. Может умылся, оделся, чайку попил? Что мы ещё должны узнать? Покупать оборудование и прочее - это каждодневная работа, за которую получают зарплату и немалую. С таким пиаром врио уж точно никто не изберёт.

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