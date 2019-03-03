В Москве сносят спорткомплекс "Олимпийский"

Минувшим днем, 2 марта, в Москве приступили к сносу спортивного комплекса "Олимпийский", построенного в 1980 году к первой в Восточной Европе летней XXII Олимпиаде, извещает "Москва 24".

На протяжении 40 лет на площадке комплекса проходили музыкальные концерты звёзд мировой величины, различного рода соревнования. Однако в последнее время помещения в стенах "Олимпийского" всё больше сдавались под аренду торговым ярмаркам и иным досуговым мероприятиям, здание СК ветшало. В связи с этим столичные власти приняли решение реконструировать строение под аквапарк и торгово-развлекательный центр с кинозалом, ресторанами и огромной, на 5 тысяч мест, автопарковкой.

Предполагается, что все строительные "процедуры" займут два года.