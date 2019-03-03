Петербургские чиновники посетовали на снежное начало весны: Не хочет зима отпускать

Минувшая ночь поразила петербуржцев обильным снегопадом с метелью. Впрочем, удивлены были не только жители города, но и чиновники: сегодня, 3 марта, "коммунальный" вице-губернатор Николай Бондаренко посетовал, что зима не спешит уходить из Северной столицы.

В грядущий вторник, 5 марта, согласно прогнозам метеоцентра, городу вновь предстоит столкнуться с натиском стихии: днем и вечером ожидается снегопад еще более сильный, чем прошедшей ночью.

Накануне, рассказал Бондаренко, в разных районах Петербурга выпало от 14 до 20 см осадков. По словам чиновника, снегоуборочная техника со своей задачей справилась оперативно, очистив более 80% дорог и 75% тротуаров. На данный момент спецслужбы обрабатывают улицы противогололедными материалами, так как ожидается похолодание.

Глава комитета по благоустройству Владимир Рублевский, в свою очередь, отчитался о том, что в уборке были задействованы 812 единиц техники, а в планах на сегодня подключить к работе 1000 дворников и 700 машин.

"Не хочет зима нас отпускать. Во вторник ждем снегопада, даже более сильного, чем вчера", - цитирует "Фонтанка" переживания Рублевского

Напомним, прошедшей ночью Петербург погряз под снежным покровом за считанные часы, что незамедлительно привело к транспортному коллапсу - причем, не только на дорогах, но и в воздухе: самолеты вынужденно кружили над Пулково, не имея возможности сесть из-за почти нулевой видимости.

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