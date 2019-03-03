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Новости

16:00

КПРФ полагает, что в выборах губернатора Петербурга от имени партии должен участвовать Бортко

Петербургское отделение КПРФ определилось с кандидатурой для участия в выборах градоначальника города, которые пройдут в сентябре нынешнего года. По мнению большинства партийцев, 72-летний режиссер Владимир Бортко - персона, которая достойна представлять интересы политорганизации на грядущем электоральном событии.

"По результатам обсуждения было единогласно решено предложить кандидатуру члена ЦК КПРФ, депутата Государственной Думы В.В. Бортко для выдвижения на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга. Данное предложение будет рассмотрено Президиумом ЦК КПРФ, после чего вопрос о выдвижении кандидатуры будет решаться внеочередной конференции Санкт-Петербургского городского отделения КПРФ", - поделились результатами пленума коммунисты у себя в паблике "ВКонтакте".

Отметим также, что в день, когда придерживающийся "левых" взглядов журналист Максим Шевченко объявил о своей готовности бороться за губернаторский пост, он прямым текстом сказал, что пойдет самовыдвиженцем, если коммунисты его не поддержат, и подчеркнуто дистанцировался от КПРФ. Тогда же ЗАКС.Ру удалось узнать, что петербургское отделение партии считает Бортко оптимальным кандидатом. Сам режиссер пока открыто не подтверждал информацию о своем возможном участии в выборах.

Напомним, ранее о своих губернаторских амбициях заявили депутат Борис Вишневский, лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански, представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев, московский журналист Максим Шевченко. Врио градоначальника Александр Беглов уклонялся от вопросов о намерении участвовать в электоральном событии, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцам.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:58    
Коммунисты - были, есть и - будут! И за примерами далеко ходить - не надо! Ленинградцы - за коммунистов!

19:08    
Резолюция:
1. Бортко - уважаемый человек, коммунист, снявший самый антикоммунистический фильм. Не боец.
2. ЛДПР - могут победить, но только в провинциальном цирке.
3. Красимир - имеет сторонников-идеалистов и их сравнительно немного.
4. Собчачка - не глупа, но уважения не вызывает.
5. ВРИО - его победа - дело "техники и технологии выборов".
6. Вишневский - вряд ли...
7. Шевченко - боец, но не управленец.

19:06   18:31    
Люди в КПРФ не имеют никакого отношения к коммунистам, которые руководили городом-героем Ленинградом. Обыкновенные "ряженные", такие же как современные "казаки", "дворяне" или "потомки древних римлян".

18:31    
При коммунистах в городе-герое Ленинграде был порядок везде и во всём, а ныне, в Санкт-Петербурге нет нигде никакого порядка.  
Бортко В.В. - достойный кандидат, а поддерживающая его команда коммунистов имеет положительный опыт работы на благо людей.

18:06    
17-10 Вы больны, милейший, и серьёзно. На голову. Лидер  лдпр - невоспитанный хам, бьющий женщин под прикрытием охраны, проводящий махинации с недвижимостью. Зам. лидера нилов, председатель комитета Думы по труду. Радостно поддержал пенсионную реформу. Митрофанов - жулик из жуликов, скрывается за кордоном от правосудия, состоял в лдпр. Далее места не хватит перечислять подвиги "соколов жирика". А вы заладили как попугай -  сухенко из лдпр, сухенко из лдпр...Но - он точно обгонит Сабачак.

17:50    
Вы неправы, утверждая, что Бортко некомпетентен в экономических вопросах. Он является учредителем, главным акционером и генеральным директором сразу нескольких ООО. Так что опыт капиталистического хозяйствования у него есть.

17:35    
Губернатор - это не "почётный академик РАН", здесь работать надо и быстро сооображать, а не засыпать в кресле.
Коммунисты, конечно, оказали честь Бортко, но выигрывать выборы они изначально не планируют. Бортко -не лидер, способный всти за собой людей. Он стар, болен и некомпетентен в экономических вопросах, организации хозяйственной деятельности, градостроительстве и многом другом. Его сфера культура и кинематограф. Вот пусть там и остаётся.

17:23    
Бортко хороший человек, но старый и не имеет совершенно опыта в управлении даже посёлка, не то что 5-миллионного мегаполиса...

17:10    
всю эту мелочь забодает СУХЕНКО ОТ ЛДПР в первом туре

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