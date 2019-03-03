Профессор МГУ пригласил на первые "Скрипальские чтения" Петрова и Боширова

Профессор Московского государственного университета, экс-член Научного совета Совбеза РФ Андрей Манойло известил общественность о том, что в стенах вуза пройдут первые в мире "Скрипальские чтения" - конференция, посвященная всецело отравлению Сергея и Юлии Скрипалей, передает агентство "Говорит Москва".

По словам Манойло, на в ходе мероприятия будут освещены вопросы, касающиеся "опыта западных спецслужб в части организации информационно-психологической интервенции на территорию Российской Федерации". Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые, по мнению Британии, являются отравителями Скрипалей, приглашены на конференцию в качестве гостей.

"Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес. У них есть физические адреса, у них есть адреса работы, которые ими же задекларированы. Они же в интервью Симоньян дали полную информацию о том, кем они работают и где. Мы отправили три письма. Никаких детективных историй здесь не было. Я убеждён, что информация до них дойдёт", - сообщил Манойло.

В случае, если "Скрипальские чтения" будут иметь успех "на родине", следующие профессор МГУ хотел бы провести в Англии, и желательно - в Солберийском соборе.

Напомним, экс-советский шпион Сергей Cкрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим газом "Новичок". Обоим россиянам удалось выжить. В совершении преступлении британская сторона подозревает россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых засняли камеры видеонаблюдения блуждающими по Солсбери в день отравления. Позднее президент Владимир Путин заявил, что мужчины – "гражданские лица", и сразу после этого они появились в эфире телеканала RussiaToday, где дали интервью и рассказали, что приезжали в Солсбери исключительно с туристической целью.

Издания The Bellingcat и The Insider публиковали расследования, согласно которым Петров и Боширов могут являться сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой, оба якобы имеют звание Героев России. Также журналисты выяснили личность третьего подозреваемого: им может быть еще один сотрудник ГРУ Денис Сергеев.