Исторические дома в Выборге и Новой Ладоге отремонтируют за 138 млн рублей

Четыре архитектурных памятника, расположенных на территории Выборга и Новой Ладоги, испытают на себе в 2019-м году капитальный ремонт, передает сайт правительства Ленинградской области. Подрядчики определятся на аукционах. Для проведения работ из бюджета выделили 138 млн рублей.

Речь идет о четырех объектах: это бывшее здание акционерного общества "Карьяла", жилой дом Б.К. Клоуберга и жилой дом Е. Вольфа в Выборге, а также жилой дом на набережной Ладожской Флотилии, 22 в Новой Ладоге.

Утверждается, что отбор исполнителя ремонтных работ будет вести тщательно и что одним из условий, заявленных техническим заданием, является гарантия качества со стороны подрядчика сроком на пять лет.

Чиновники ожидают, что специалисты починят фундаменты, крыши и фасады.