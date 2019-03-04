В Чечне появится "женское такси"

На территории Чеченской республики в обозримом будущем начнет функционировать специальное "женское такси", о чем говорится в Instagram Фонда имени шейха Зайеда.

Проект предусматривает, что и за рулем и в салоне автомобилей, призванных представлять новый сервис, будут находиться исключительно женщины.

Как отмечается в анонсе, "будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин".

Отметим, что время от времени российское общество узнает о фактах разнообразного притеснения женского населения в республиках Северного Кавказа и не только его: притеснению сексуальных меньшинств в Чечне посвящены целые расследования.