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Новости

11:18

В Чечне появится "женское такси"

На территории Чеченской республики в обозримом будущем начнет функционировать специальное "женское такси", о чем говорится в Instagram Фонда имени шейха Зайеда.

Проект предусматривает, что и за рулем и в салоне автомобилей, призванных представлять новый сервис, будут находиться исключительно женщины.

Как отмечается в анонсе, "будет очень удобно с точки зрения норм религии и традиций для перевозки женщин".

Отметим, что время от времени российское общество узнает о фактах разнообразного притеснения женского населения в республиках Северного Кавказа и не только его: притеснению сексуальных меньшинств в Чечне посвящены целые расследования.

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11:29    
Местные традиции надо уважать. Не нам лезть в этот монастырь. Хотят - пусть хоть на ишаках пассажиров возят. Важно, что поставку машины, бензин и прочие огромные дотации этой исламской республике даём МЫ. А сами на больных детишек по телику побираемся. Все на выборы. Отдай свой голос сам или его могут украсть и проголосовать за тебя.

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