Экологические зоны Петербурга могут оградить от въезда "опасных" авто

Министерство транспорта разработало проект закона, предполагающего, что автомобилям с двигателями низкого класса, будет воспрещен въезд в экологические зоны Петербурга, извещает "Коммерсант". Подобным образом планируется также защитить и экозоны Москвы.

Документ находится на стадии согласования с властями города. Правительство Петербурга должно будет самостоятельно определить, какие районы Северной столицы следует считать приоритетными для защиты, а также какой вид транспорта приносит больший ущерб экологии. Как пояснили в КРТИ, до принятия законопроекта следует провести ряд исследований, чтобы установить границы пилотных зон.

"Пока нет никаких конкретных действий, мы ждем инструкций из Москвы. Это очень сложная история, много подводных камней, много всего нужно еще сделать,", - рассказал источник издания.

Для реализации инициативы будет разработан специальный штраф для водителей, пересекших границы экозон. Вместе с тем, для собственников старых моделей авто, узнать чей экологический класс не представляется возможным, будет разработан порядок упрощенного получения документов.

Напомним также, депутаты Заксобрания планируют совместно с КРТИ организовать рабочую группу по вопросу введения ограничений на передвижение автомобилей и грузовиков по историческому центру Петербурга.