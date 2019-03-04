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Новости

11:59

Лимонов предложил свой способ увеличения рождаемости

Писатель и политик Эдуард Лимонов осудил те, с его точки зрения, полумеры, которые использует российское государство в борьбе за улучшение демографической ситуации. Тема, уверяет, одновременно и сверхважная, и имеющая мало точек пересечения с холодным расчетом, а потому следует действовать в этом направлении более радикальными путями, "насильственными методами". Свои соображения на этот счет лидер "Другой России" изложил в "Живом журнале".

Изъять из обращения противозачаточные таблетки и презервативы тоже. Запретить аборты. Разрешить вступать в брак с 14 лет, малолетки станут плодиться как кролики. Вместо этого сейчас занимаются голимой чепухой: какие-то жалкие рублики обещают, материнский дохлый капитал, ссудки, ссуды всякие. 

Эдуард Лимонов

По убеждению политика, повышение рождаемости в стране - это вопрос страсти и темперамента, а "не соло на калькуляторах".

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18:38    
А раньше за связь с кулаком и растратой народного семени сажали...

17:22    
Вопрос был к 12-28, который утверждал, что с ума выжил. А ответ довольно бредовый. Как, впрочем, и весь этот дурацкий "диалог". Займёмся лучше процессом повышения рождаемости.

15:08    
14-55 просто ответил, честно, на ваш вопрос. При чём с ума сошёл?

14:55    
14-44
Сума выжил? Бредишь?

14:44    
12-34 знают тебя даму все. Вначале была из училища, теперь стала настоящая сучилища. Исправляешься мухосранская, из училища.

12:34    
12-28
Сам-то с училища ?

12:33    
Проблема решается еще проще:
Орешкин назначает на Росстат очередного узбецкого медбрата, и страна немедленно получит прекрасные показатели рождаемости.

12:28    
С ума выжил, "писатель" ! Разрешить браки с 14 лет ! Тогда сразу надо строить сотни детских домов.

12:27    
12-12
Вы правильно агитируете за естественные отношения полов, за улучшение экономики, за честность власти, т.к.при отсутствии глобального воровства в стране появятся условия и средства на развитие семей. Но и Лимон прав тоже. При нормальной жизни можно заводить детей смолоду. И роль Сталина пожалуй и в этом вопросе очень велика. Потому, что не терпел воров и был настоящий Хозяин.

12:12    
При ВЕЛИКОМ Сталине ЕСТЕСТВЕННЫЙ прирост населения СССР был выше в 20 раз, чем сейчас, потому за годы его правления численность населения Отечества выросла почти на 50 миллионов человек(!!!!!!!!!!!!!!!), несмотря на огромные потери в годы Великой Отечественной войны, а сейчас при Путине в мирное время население России сокращается, а Россия вымирает! Лимонов всякий бред несёт, а причина СТАЛИНСКОЙ победы в вопросе роста населения в том, что он создал замечательные социальные условия, когда люди стремились как можно больше заводить детей! Плюс ряд административных мер, включая и уголовную ответственность за гомосексуализм(до 5 лет тюрьмы)...Сейчас в России миллионы гомосеков, а значит МИЛЛИОНЫ девушек не обзавелись семьёй, не родились миллионы(!!!!!!!!!!!!!!!) ребятишек и тд. Слава Сталину в веках!!!

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