Лимонов предложил свой способ увеличения рождаемости

Писатель и политик Эдуард Лимонов осудил те, с его точки зрения, полумеры, которые использует российское государство в борьбе за улучшение демографической ситуации. Тема, уверяет, одновременно и сверхважная, и имеющая мало точек пересечения с холодным расчетом, а потому следует действовать в этом направлении более радикальными путями, "насильственными методами". Свои соображения на этот счет лидер "Другой России" изложил в "Живом журнале".

Изъять из обращения противозачаточные таблетки и презервативы тоже. Запретить аборты. Разрешить вступать в брак с 14 лет, малолетки станут плодиться как кролики. Вместо этого сейчас занимаются голимой чепухой: какие-то жалкие рублики обещают, материнский дохлый капитал, ссудки, ссуды всякие. — Эдуард Лимонов

По убеждению политика, повышение рождаемости в стране - это вопрос страсти и темперамента, а "не соло на калькуляторах".