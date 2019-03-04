Ганапольский: Харизмой Немцова не обладает даже господин Навальный

Политический обозреватель Матвей Ганапольский, наблюдая за политической жизнью и уличными акциями, пришел к мысли, что убитый в 2015-м году оппозиционный политик Борис Немцов жив. На столь необычную мысль его навело отсутствие сопоставимых с ним по сумме личных качеств "протестных" политиков в современной России и неугасающую популярность погибшего, наглядно обозначающуюся в ежегодных уличных митингах и шествиях его памяти.

Немцова убили, а он, как Ленин, жив. Это говорит о такой харизме, которой, я бы даже сказал, не обладает никто из оппозиции, даже господин Навальный, который многое сейчас делает на оппозиционном фронте. Это странная весомость человека, которого убили, но люди не соглашаются вычеркнуть его из живых. — Матвей Ганапольский

Феномен парадоксален, с его слов, еще и тем, что Немцов не стоял во главе какой-либо секты, не придумал никакого учения и даже не написал книги "Как победить Путина".

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту близ Кремля в ночь на 28 февраля 2015 года. По данным следствия, киллер выстрелил в спину лидеру партии ПАРНАС пять раз, после чего стремительно исчез из центра столицы. Он получил двадцатилетний тюремный срок. Организаторы и заказчики злодеяния не найдены до сих пор, и семья Немцова предполагает, что поиск, в сущности, и не ведется вовсе.