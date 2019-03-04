Петербуржцы смогут угоститься бесплатными блинами на Озере Долгом Праздничные гуляния по случаю Масленицы пройдут 10 марта на Озере Долгом с 12:00 до 16:00, передает MR7. Собравшихся угостят бесплатными блинами и порадуют выступлениями фольклорных коллективов. У сцены гостей развлекут специалисты по народным промыслам; любой желающий получит возможность научиться расписывать пряники, изготовлять фигурки Масленицы из соломы, плести лубочные узоры из ярких ниток. На месте, где развернется праздничное действо, будут работать традиционные русские аттракционы и забавы, например, гости мероприятия смогут посоревноваться в хождении в гигантских ботинках, перетягивании каната и борьбе мешками с соломой. Чучело Масленицы сожгут под конец дня - в 16:00. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен