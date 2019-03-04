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Новости

12:43

Беглов будет общаться с петербуржцами по радио

Сегодня, 4 марта, врио градоначальника Александр Беглов дебютирует в эфире "Радио России - Санкт-Петербург". Как передает "Фонтанка", ожидается, что его выступления станут еженедельными. Таким образом врио хочет найти ещё один способ "стать ближе" к горожанам.

Отмечается, что данная идея принадлежит самому Беглову и заключается в том, чтобы временный губернатор лично делился с радиослушателями подробностями своей трудовой деятельности, демонстрируя тем самым политику максимальной открытости.

Тема первого эфира пока не называется. 

Напомним, на прошлой неделе врио заявил, что готов завести аккаунт во "ВКонтакте": "Я уверен, что власть должна быть открытой и получать запросы от людей там, где им удобно. Если 3 миллиона горожан используют “ВКонтакте”, то и городская власть, все комитеты и районы должны быть с ними на прямой связи".



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:00    
на Юмор-ФМ выступай, там тебя давно заждались!

17:56    
Ты со своими подчиненными общайся по радио, клоун!
Нафиг ты сдался нам со своим радио.

17:14    
15-23
Нет, это будет не прямой эфир, а монотонное выступление для престарелого, но послушного электората.

16:11    
Как-то это допотопно. Хотя , если электорат соответственный типа "надысь, да нонче", то в самую точку.

15:34    
15-23 Михаил Машковцев, вам бы добавить в свои инициалы "Оглы Баку, бакинский", чтобы было "радетеля за честные выборы" видно за версту.

15:23   Михаил Машковцев   mbmt@yandex.ru
Браво, Беглов! Он мне начинает всё больше нравится. Весь в меня - я на Камчатке раз в неделю в прямом эфире ТВ выступал, и зрители звонили со своими вопросами прямо в эфир. А Беглов будет со слушателями напрямую общаться?

14:56    
Радиоточек - нет,  
даже для оповещений о ЧП,  
для МЧС и прочих неотложных нужд.  
Надо восстанавливать для жителей бесплатно.

14:50    
Видимо, рейтинг совсем на нуле, если косноязычного врио Любочка погнала по радио выступать.

13:58    
НАДО ЕЩЕ ПО УТЮГУ- тогда точно выберут!

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