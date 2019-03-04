Беглов будет общаться с петербуржцами по радио

Сегодня, 4 марта, врио градоначальника Александр Беглов дебютирует в эфире "Радио России - Санкт-Петербург". Как передает "Фонтанка", ожидается, что его выступления станут еженедельными. Таким образом врио хочет найти ещё один способ "стать ближе" к горожанам.

Отмечается, что данная идея принадлежит самому Беглову и заключается в том, чтобы временный губернатор лично делился с радиослушателями подробностями своей трудовой деятельности, демонстрируя тем самым политику максимальной открытости.

Тема первого эфира пока не называется.

Напомним, на прошлой неделе врио заявил, что готов завести аккаунт во "ВКонтакте": "Я уверен, что власть должна быть открытой и получать запросы от людей там, где им удобно. Если 3 миллиона горожан используют “ВКонтакте”, то и городская власть, все комитеты и районы должны быть с ними на прямой связи".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.