Отравленную химикатами реку Новую будут "лечить" водорослями

Инициативной группе "Ульянка Экология" удалось собрать более 2,5 тысяч подписей в защиту пострадавшей от химических реагентов реки Новой. Как сообщил руководитель движения Павел Брагин, сегодня, 4 марта, подписи направят врио градоначальника Александру Беглову.

Как отметил Брагин, специалисты вновь зафиксировали в подтаявших водах реки повышенное содержание химикатов.

В загрязнении объекта подозревают управляющую компанию аэропорта "Пулково" "Воздушные Ворота Северной Столицы", однако вина оператора пока всецело не доказана.

"В марте собираемся начать работу по прекращению стока в реку Новую. Это даст возможность экспертам и госорганам разобраться в проблеме более детально", - приводит 78.ru слова заместителя гендиректора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью компании Дениса Павшинского.

Напомним, в прошлом году в водах реки было выявлено существенное превышение содержания этилового спирта, марганца, что привело к массовой гибели рыб и даже уток.

"Для восстановления экосистемы водного объекта нужно продумать вместе с учёными варианты. Например, завести туда водоросли. Эти результаты должны быть готовы к 1 декабря этого года", - подчеркнул в свою очередь зампред комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александр Кучаев.

Изначально Росприроднадзор подал в суд на оператора аэропорта "Пулково" в октябре 2018 года с тем, чтобы добиться полного запрета на сброс сточных вод в реку Новая через канал. До этого ввиду загрязнения реки Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК РФ (Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). В октябре 2018-го ущерб природе оценили в более чем 100 млн рублей. Оператора "Пулково" не раз привлекали к административной ответственности за нарушение экосистемы протоки.

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