Свыше тысячи сотрудников коммунальных служб убирают петербургский снег

После сильной метели, посетившей Петербург в минувший уик-энд, убирать улицы от ее последствий вышло более тысячи работников, представляющих коммунальные службы, пишет ТАСС. В свою очередь, снегоуборочных машин используется свыше 700 единиц.

Вследствие непогоды движение транспорта затруднено по всему городу. Отмечается, что выпавший снег местами достигает высоты 20 сантиметров.

Таким образом, фактически в город вернулась зима и те проблемы, которые создавали неудобства петербуржцам с начала года. Снежная зима стала причиной трагедий - таких, как гибель людей от льда, скопившегося на кровле.