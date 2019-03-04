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Новости

13:40

Глава Минэкономразвития признался, что был бы не прочь поработать главой государства

Руководитель Министерства экономического развития Максим Орешкин, выступая на конференции в Академии журналистики, заявил, что его всегда интересовало, каково это - быть главой государства, передает "Коммерсант".

"Я всегда говорил, что и на своем месте еще многого не сделал. Поэтому могу рассуждать только абстрактно. Работа президента любому управленцу точно была бы интересна с точки зрения сути и содержания", - известил публику министр.

Главное, по мнению Орешкина, в труде руководителя страны - способность приносить пользу для государства и его жителей.

Вместе с тем, отметил он, работа правителя "чудовищна с точки зрения нагрузки".

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17:42    
А кем же тогда станет при Орешкине его любимый тоджыцкий медбрат?

14:42    
в КРЕСТЫ безумного НЕДОПРЕЗИДЕНТА

Страница 1-ая (всего: 1)
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