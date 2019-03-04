Фонд "Сколково" займется увековечиванием памяти Жореса Алфёрова

Варианты увековечивания памяти лауреата Нобелевской премии, академика РАН, знаменитого физика Жореса Алфёрова разработает фонд "Сколково", передает ТАСС.

"Жорес Иванович внёс огромный вклад в отечественную и мировую науку, в организацию научной составляющей деятельности «Сколково» и создание инновационной экосистемы вокруг него", - поделился представитель фонда с информагентством.

На прошлой неделе в Петербурге была создана комиссия по организации похорон академика, во главе которой стал врио градоначальника Александр Беглов. Алфёров будет погребен на семейном кладбище в Комарово.

Напомним, Жорес Алфёров скончался вечером 1 марта в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стала острая сердечно-легочная недостаточность. Свои соболезнования выразили, помимо Беглова, спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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