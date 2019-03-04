Гудкова удручает уровень проблем, которыми занята Мосгордума

Намерение некоторых депутатов Московской городской думы контролировать то, насколько правильно жители столицы будут сжигать масленичное чучело, вызвало у политика Дмитрия Гудкова, который готовит провести в этот законодательный орган "своих" депутатов, недоумение и раздражение. Следить за масленицей таким образом будут под эгидой движения "Безопасная столица", которым руководит депутат Инна Святенко.

"Помимо присмотра за чучелами организация занимается, например, выявлением опасных для детей точек доступа в интернет. Просто напомню: парламент Москвы – это 45 депутатов на 12,5 миллиона человек. И эти 45 депутатов не знают, чем еще себя занять. Все остальные проблемы уже решены", - мрачно поиронизировал Гудков в своем Facebook.

Выборы в Мосгордуму, как и губернаторские и муниципальные выборы в Петербурге, пройдут в сентябре. Гудков представляет движение "Объединенные демократы", а также возглавляет партию "Гражданская инициатива".