Суд оштрафовал владельца особняка Черкасского

Василеостровский райсуд Петербурга привлек к административной ответственности владельца здания объекта культурного наследия "Особняк А. Черкасского" Бориса Берсона по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ) и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

В ходе инспекции, назначенной по инициативе КГИОП, было установлено, что дом, расположенный на Университетской набережной, 23, сильно пострадал от последнего пожара, в особняке выбиты окна, выломаны металлические решетки, фасад загрязнен копотью и в целом здание выглядит сильно обветшалым.

"Таким образом, установлено правонарушение, выразившееся в нарушении требований сохранения, использования и охраны объекта культурного наследия", - известили в объединенной пресс-службе судебных ведомств Петербурга, добавив, что Берсон вину не признал.

Напомним, последний раз пожар в здании особняка случился 24 декабря.

Депутат Заксобрания от фракции Партия роста неоднократно просили Смольный инициировать процедуру изъятия объекта культурного наследия у собственника.

Борис Берсон - совладелец холдинга "Адамант". Внимание бизнесмена к памятнику архитектуры ранее пытались привлечь и прокуратура, и комитет по охране памятников, однако пребывающий в Израиле предприниматель следить за зданием не спешит.