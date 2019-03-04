Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

14:26

Суд оштрафовал владельца особняка Черкасского

Василеостровский райсуд Петербурга привлек к административной ответственности владельца здания объекта культурного наследия "Особняк А. Черкасского" Бориса Берсона по ч. 1 ст. 7.13 КоАП (Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ) и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

В ходе инспекции, назначенной по инициативе КГИОП, было установлено, что дом, расположенный на Университетской набережной, 23, сильно пострадал от последнего пожара, в особняке выбиты окна, выломаны металлические решетки, фасад загрязнен копотью и в целом здание выглядит сильно обветшалым.

"Таким образом, установлено правонарушение, выразившееся в нарушении требований сохранения, использования и охраны объекта культурного наследия", - известили в объединенной пресс-службе судебных ведомств Петербурга, добавив, что Берсон вину не признал.

Напомним, последний раз пожар в здании особняка случился 24 декабря.

Депутат Заксобрания от фракции Партия роста неоднократно просили Смольный инициировать процедуру изъятия объекта культурного наследия у собственника.

Борис Берсон - совладелец холдинга "Адамант". Внимание бизнесмена к памятнику архитектуры ранее пытались привлечь и прокуратура, и комитет по охране памятников, однако пребывающий в Израиле предприниматель следить за зданием не спешит.

 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


17:36    
То есть, владелец с мутным прошлым злостным образом обращается с имуществом, оказавшимся в его руках, и ни прокуратура, ни администрация города, ни ГИОП, ни сраные депутаты не собираются ничего делать для спасения ценнейшего исторического объекта?
Зашибись!
Нахер тогда они все нужны нам?

14:51    
Надо прижучить космополита, которому "и дым отечества" безразличен.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

19:31 Сорвавшийся с крыши на Думской лёд травмировал сотрудницу Госстройнадзора

19:02 СМИ: Обезобразившие штаб Навального юноши участвовали в прокремлевских форумах

18:56 Кандидат Бортко: политик или режиссер   1

18:48 Защитники парка Интернационалистов поучаствуют в муниципальных выборах

18:30 Горожане недовольны постоянными протечками на "Беговой"

18:25 Беглов собирается "качественно вымыть город"

18:14 Смольный обосновал законность митингов НОД в ответе Вишневскому

17:56 В московском офисе "Открытой России" после обысков обнаружены поддельные визитки движения

17:35 Метрополитен потратит 65 млн рублей на установку антивандального покрытия

17:30 Бортко: Нужно менять политику Петербурга, направление власти - за это я и выступаю   2

17:00 Большой петербургский велопарад пройдет в мае

16:55 В масленичную неделю петербургских бездомных накормят блинами

16:36 Обманутые дольщики спровоцировали пробку на Колтушском шоссе

16:18 Врански с единомышленниками обжалует в суде задержания на пикетах   1

16:18 Цакунов заявил, что полицейские били его в автозаке   4

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.