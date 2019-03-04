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Новости

14:45

"Коммунисты России" выйдут на флешмоб в день смерти Сталина

Представители петербургского отделения партии "Коммунисты России" завтра, 5 марта, выйдут на улицу Маяковского с флешмобом в память об Иосифе Сталине. Дата выбрана не случайно - завтра годовщина смерти экс-советского лидера.

"Коммунисты соберутся в центре города в сквере на улице Маяковского с портретами Сталина в знак того, что выдающийся руководитель советского государства достоин не меньшего увековечивания, чем великий поэт революции, бюст которого установлен здесь. Каждый из участников флешмоба скажет доброе слово о товарище Сталине", - анонсировали мероприятие коммунисты.

Добавим, на прошлой неделе петербургский ЗакС вновь заблокировал проект постановления "О запрете увековечивания памяти Сталина", разработанный фракцией "Яблоко".

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18:06    
Сталин-наше всё! Он и сегодня живее все живых, наше сила, знание и оружие!

17:07    
предлагаю коммунякам пригласить талантливого якутского скульптора боппосова - - он известен тем, что лепит скульптуры из говна - вот пусть и слепит скульптуру сталина из навоза - все коррупционеры и чиновники будут шарахаться от его вида и вони...

17:06   Саша  
Желаю всем сталинистам скорейшей встречи со своим кумиром!!!

15:47    
15:11. Да это сравнимо было бы с тем, если бы сегодня Путин принудил Англию и Польшу, к примеру, начать войну с США...

15:11    
"Коммунисты России"-ум, честь и совесть сегодняшней России! Браво! Молодцы!!! Много раз здесь писал о ГРАНДИОЗНЕЙШИХ достижениях ВЕЛИЧАЙШЕГО правителя нашего Отечества за всю его историю генералиссимуса Сталина! Ещё один маленький факт, а именно о 4-м СТАЛИНСКОМ ударе Великой Отечественной войны и его дальнейшем развитии. Всего за месяц(!!!!!!!!!!!) в июле 1944г. наши войска освободили Карелию и Ленинградскую область, прогнав фашистов Финляндии далеко за Выборг! После чего Великий Сталин под угрозой потери суверенитета Финляндией принудил финнов (Маннергейма) дополнительно к 1940г отдать часть территории страны-Печенга-Никель и др., прогнать немецких фашистов с финской территории за 2 месяца! И финны - вернейшие союзники Гитлера, чтобы не потерять независимость, были вынуждены начать войну, довольно кровопролитную, с 6-ю немецкими дивизиями в Лапландии("Лапландская война"), выполнив приказ Сталина...Путину со Сталина надо брать пример в управлении геополитическими процессами в мире, а не мямлить, как он часто делает!

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