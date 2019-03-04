"Коммунисты России" выйдут на флешмоб в день смерти Сталина Представители петербургского отделения партии "Коммунисты России" завтра, 5 марта, выйдут на улицу Маяковского с флешмобом в память об Иосифе Сталине. Дата выбрана не случайно - завтра годовщина смерти экс-советского лидера. "Коммунисты соберутся в центре города в сквере на улице Маяковского с портретами Сталина в знак того, что выдающийся руководитель советского государства достоин не меньшего увековечивания, чем великий поэт революции, бюст которого установлен здесь. Каждый из участников флешмоба скажет доброе слово о товарище Сталине", - анонсировали мероприятие коммунисты. Добавим, на прошлой неделе петербургский ЗакС вновь заблокировал проект постановления "О запрете увековечивания памяти Сталина", разработанный фракцией "Яблоко". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен