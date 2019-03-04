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Новости

15:00

Чиновники пресекли функционирование незаконной свалки близ деревни Суоранда

Представители комитета государственного экологического надзора Ленобласти посетили выявленный экоактивистами "Зеленого фронта" земельный участок близ деревни Суоранда, где осуществлялась незаконная деятельность по добыче песка и завоз мусора, и пресекли дальнейшее функционирование нелегального "предприятия".

Как говорится в ответе надзорного ведомства, "в отношении лиц, осуществлявших противоправную деятельность, возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 8.2 КоАП РФ, а используемая ими строительная техника изъята и помещена на спецстоянку".

Также при осмотре территории был обнаружен карьер по добыче песка. Как выяснили чиновники, лицензии на пользование недрами в окрестностях деревни Суоранда никому выдано не было, поэтому неустановленные лица делали это самовольно в обход действующего законодательства. Установить причастных к работам, впрочем, представителям комитета госэконадзора не удалось.

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