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Новости

16:14

Смольный установит штрафы за использование городских причалов без оплаты

Комитет по транспорту Петербурга разработал законопроект, согласно которому стоянка у городского причала без внесения оплаты будет караться штрафом. 

Соответствующий документ направлен на антикоррупционную экспертизу 4 марта. Согласно проекту, граждан за такое нарушение будет ждать штраф до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц наказание составит от 10 до 20 тысяч рублей, для юридицеских - до 100 тысяч рублей.

Под городскими причалами, как уточняется в документе, имеются в виду объекты инфраструктуры водного транспорта, находящиеся в собственности Петербурга, включая причалы и плавучие объекты, имеющие устройства для безопасного подхода судов и предназначенные для безопасной стоянки судов, а также посадки пассажиров на суда и высадки их с судов, в отношении которых принято решение об использовании их на платной основе.

В настоящее время в Петербурге 18 городских причалов. В частности, на Английской набережной, Адмиралтейской, Дворцовой, Петровской, Арсенальной, Университетской и др. В 2018 году к городской сети присоединились причалы на Мойке, у Конюшенного ведомства,  и на Фонтанке, возле  Университета путей сообщения.

Судовладельцы осуществляют подходы к причалам по предварительному согласованию с СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта» в соответствии с графиком, составленным на основе предварительных заявок. Одно причаливание и стоянка судна не более 15 минут стоит 350 рублей при условии заключения договора на 1000 и более швартовок или 600 рублей при условии заключения договора на меньшее число швартовок.

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