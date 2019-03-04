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Новости

16:18

Врански с единомышленниками обжалует в суде задержания на пикетах

Задержания в декабре 2018-го года градозащитников и гражданских активистов у стен Мариинского дворца участники этих акций оспорят в Октябрьском районном суде. Соответствующие иски подали участники тех событий Красимир Врански, Павел Шапчиц, Дмитрий Негодин и Елена Березина, кваифицируя произошедшее с ними как полицейский произвол и беззаконие.

Активисты желают привлечения к ответственности работников 2-го отделения полиции Адмиралтейского района, которые не дали провести акцию, отчасти посвященную необходимости роспуска Законодательного собрания.

"Когда человека с мирным плакатом волокут в отделение, это нарушение его конституционных прав. А кроме того, это означает, что кто-то решил использовать время сотрудника полиции для защиты своих личных интересов, а не для защиты интересов и безопасности горожан", - написал у себя "ВКонтакте" лидер общественной организации "Красивый Петербург" Красимир Врански.

По его словам, безо всякого на то правового основания после акции его вместе с единомышленниками силой удерживали в отделении более двух часов, ничего не объясняя.

Поводом для декабрьских пикетов стал отказ депутатов голосовать за поправки в пользу расширения списка зеленых зон.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:04    
Правильно! Давно пора показать, что ни-зяя хватать людей просто так. Даже если кто-то очень просит. Отвечать за это придётся. И каждый раз неукоснительно в суд и жёстко вести дела. Плюс жалобы на произвол во все возможные инстанции. Распустились от бесконтрольности? Делать им нечего? Ещё наручники надевают. Матерятся в интернете на активистов. Пора дать по соплям, но только в пределах правового поля, но так, что бы хорошо запомнили, кому надо служить.

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