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16:18

Цакунов заявил, что полицейские били его в автозаке

Обвиняемый в нападении на полицейского (часть 2 статьи 318 УК РФ) на акции “Он нам не царь” Михаил Цакунов в ходе допроса на заседании Дзержинского районного суда 4 марта заявил суду, что полицейские били и оскорбляли его в автомобиле сразу же после задержания.

Представитель стороны обвинения Оксана Станкова зачитала протоколы допроса Цакунова от мая 2018 года. В них он, в частности, утверждал, что полицейские били его в живот и в область поясницы.

В ходе заседания Цакунов подтвердил, что эта информация соответствует действительности, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Цакунов также сообщил суду, что целенаправленно шел на митинг “против коррупции” 5 мая и что не бил полицейского Александра Сухарукова.

Напомним, Сухаруков заявил, что при задержании Цакунов ударил его “в область рта” и выбил зуб. Обвиняемый допустил, что сотрудник МВД мог сломать зуб, пока задерживал его, но заявил, что акцентированного удара не наносил.

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18:15    
16:43, Полицейские - тоже люди, не надо огульно всех честить.

17:16    
16:43 Надеюсь, тебе будет достаточно.

17:08    
16-43
Вы же не знаете этого Сухарукова, зачем же так грубо?

16:43    
Мало били эту тварь!

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