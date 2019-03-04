Цакунов заявил, что полицейские били его в автозаке

Обвиняемый в нападении на полицейского (часть 2 статьи 318 УК РФ) на акции “Он нам не царь” Михаил Цакунов в ходе допроса на заседании Дзержинского районного суда 4 марта заявил суду, что полицейские били и оскорбляли его в автомобиле сразу же после задержания.

Представитель стороны обвинения Оксана Станкова зачитала протоколы допроса Цакунова от мая 2018 года. В них он, в частности, утверждал, что полицейские били его в живот и в область поясницы.

В ходе заседания Цакунов подтвердил, что эта информация соответствует действительности, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Цакунов также сообщил суду, что целенаправленно шел на митинг “против коррупции” 5 мая и что не бил полицейского Александра Сухарукова.

Напомним, Сухаруков заявил, что при задержании Цакунов ударил его “в область рта” и выбил зуб. Обвиняемый допустил, что сотрудник МВД мог сломать зуб, пока задерживал его, но заявил, что акцентированного удара не наносил.