В московском офисе "Открытой России" после обысков обнаружены поддельные визитки движения

Сотрудники московского офиса "Открытой России", чью работу неожиданно вечером 27 февраля прервали правоохранители, пришедшие с обыском, обнаружили после их ухода поддельные визитные карточки с символикой движения и фамилиями его участников, поделилась с "МБХ Медиа" член организации Татьяна Усманова.

"Сначала мы не придали им значения. Когда мы вернулись на следующий день после обыска, мы уже пристально обратили на них внимание, они сильно отличались от нашего дизайн-кода. Сейчас мы можем точно утверждать, что таких визиток у нас не было", - пояснила она.

На карточках вместо привычной надписи "Открытая Россия" присутствовала еще одна - Open Russia.

"Они поставили туда все, что только можно отнести к „Открытой России“. Они написали Open Russia, поставили логотип: книжку и желтый фон, нашли какие-то старые гайдлайны. Выяснили, какие элементы дизайна имеют отношение к „Открытой России“, слепили во что-то единое и поставили на визитку", - сообщила Усманова.

Также сотрудница организации отметила, что в самом движении визитки используют крайне редко. Последний тираж, по её словам, был напечатан очень давно.

"Возможно, они использовали их для съемок, чтобы потом предъявить ст. 20.33 КоАП (Осуществление деятельности нежелательной организации), потому что на визитке логотип и наше имя", - предположила Усманова.

Напомним, полицейские нагрянули с обыском в столичный офис организации вечером 27 февраля во время прямой линии с основателем движения Михаилом Ходорковским. Причиной следственных мероприятий они назвали имеющуюся у них информацию о правонарушении.

Добавим, Минюст в 2017 году признал "нежелательными" несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия", Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В нынешней "Открытой России" неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, и что их движение таковым нельзя признать, поскольку оно – чисто российское. Из-за уголовного дела представители сообщества подали в ведомство документы для официальной регистрации.