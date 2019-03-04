Беглов собирается "качественно вымыть город"

Врио губернатора Александр Беглов 4 марта обратился к петербуржцам в эфире «Радио России - Санкт-Петербург». В своей речи он посетовал на сложную снежную зиму и обозначил планы на теплое время года.

"Прошедшая зима была сложная", - резюмировал итоги снегопадов градоначальник.

По его словам коммунальщики "не справились" с рекордными осадками. Беглов считает, что готовиться к следующей зиме администрация должна уже сейчас. В планах Смольного - увеличить в три раза число снегоуборочной техники и удвоить количество дворников.

Врио губернатора уже наметил для Петербурга новую задачу - генеральную уборку.

"Как только в городе установится стабильная плюсовая температура, мы начнем генеральную уборку. Надо не просто прибраться, надо качественно вымыть город. Возобновить практику очистки фасадов", - заявил Александр Беглов.

Он также призвал жителей контролировать работу коммунальщиков и чиновников и своевременно сообщать о недочетах в их работе. Градоначальник также отчитался, что уже распорядился закупить чистящие средства.

В завершении своего обращения Александр Беглов поздравил женщин Петербурга с наступающим Международным женским днем.

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