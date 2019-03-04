Защитники парка Интернационалистов поучаствуют в муниципальных выборах

Команда активистов, несколько лет протестовавших против возможной застройки парка Интернационалистов в Купчино, объявила о желании и готовности баллотироваться в муниципальные депутаты местного МО №75. Об этом говорится в паблике градозащитников "ВКонтакте".

Своим политическим капиталом и заслугой они считают то, что до сих пор не подвергся застройке ни сам парк, ни сквер возле близлежащего гипермаркета "Лента", а также свое деятельное участие в создании мемориальной зоны Оборонительного рубежа "Ижора".

Необходимым условием для своей победы "купчинцы" называют наличие активного сторонника и агитатора в каждой парадной на территории Фрунзенского района.

Напомним, в декабре 2018-го года депутаты петербургского парламента под общественным давлением единогласно проголосовали за поправку Партии роста о включении участка в парке Интернационалистов в перечень зеленых насаждений общего пользования (ЗНОП).