СМИ: Обезобразившие штаб Навального юноши участвовали в прокремлевских форумах

Полиция задержала молодых людей, подозреваемых в порче облика исторического здания на Вознесенском проспекте - месте, где располагается петербургский штаб Алексея Навального.

Ночью 2 марта налетчики, используя баллончики с краской, написали "Штаб педофилов" на роллетных окнах и двери организации, а также по периметру фасада дома. По стечению обстоятельств, вандалы были замечены проезжавшими мимо полицейскими, которые задержали их и доставили в участок, где на них были составлены протоколы по статье 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство).

По сведениям "Фонтанки", оба юноши некогда участвовали в форумах, организованных Кремлем. Один, например, в 2017 году мог принимать участие в молодежном образовательном форуме "Территория смыслов", учредителем которого является Росмолодежь. Второй - якобы был замечен на "Территории действий".

Напомним, на другой день после "художественной" атаки на штаб к зданию с пикетами пришли молодые люди, придерживающиеся провластных взгядов. Среди них был замечен Дмитрий Мякшин - некогда сторонник Навального, перешедший на сторону "Молодой гвардии "Единой России".

В "педофилии" участники акции обвиняют арестованного экс-волонтера штаба оппозиционера и активиста движения "Весна" Владимира Казаченко, которого подозревают в развратных действиях с 14-летней школьницей.