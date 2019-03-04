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4 марта, 19:31

Сорвавшийся с крыши на Думской лёд травмировал сотрудницу Госстройнадзора

Сегодня днем проходившая вдоль дома №3 по улице Думской женщина стала жертвой сорвавшейся с крыши наледи: по данным "Фонтанки", дама является главным специалистом сектора закупок в Госстройнадзоре.

Пострадавшая была доставлена в Мариинскую больницу, откуда её после осмотра отпустили, диагностировав ушиб.

Согласно данным администрации Центрального района, у дома №3 на Думской имеется множество собственников, однако, по первоначальным сведениям, лёд откололся от той части карниза здания, которая находится в ведении СПБ ГБУК "ГМП "Исаакиевский собор". В учреждение было направлено предупреждение до 7 марта устранить все нарушения.

Напомним, на прошедших выходных Петербург вновь погряз под снежным покровом за считанные часы, что незамедлительно привело к транспортному коллапсу - причем, не только на дорогах, но и в воздухе: самолеты вынужденно кружили над Пулково, не имея возможности сесть из-за почти нулевой видимости. Таким образом, фактически в город вернулась зима и вместе с ней проблемы, которые создавали неудобства петербуржцам с начала года. Снежная зима стала причиной множества трагедий - таких, как гибель людей от льда, скопившегося на кровле.

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4 марта, 21:13    
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