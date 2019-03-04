Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

4 марта, 19:57

Активисты опасаются сноса выставленного на торги дома Забелиной

Фонд имущества Петербурга выставил на торги исторический доходный дом Забелиной, расположенный на 2-м Муринском проспекте, 31, поделились активисты движения "Живой город". Аукцион состоится 10 апреля.

Градозащитники отмечают, что в целом достаточно обветшалое здание еще пригодно для ремонта, однако несмотря на это, постфактум аукциона дом определенно снесут и произойдет это по ряду причин. Во-первых, в части 2-го Муринского проспекта, где находится предмет конкурса, нет охранных зон, поэтому снос исторических построек не воспрещен. Во-вторых, максимально разрешимая высота строительства в районе - 40-63 м, то есть в два с половиной раза выше пятиэтажного дома Забелиной. "Выбор будущего покупателя - ремонтировать или сносить и строить многоэтажку - при таких условиях очевиден", - сетуют активисты.

Изначально чиновники обсуждали вариант реконструкции строения за счет государственных средств. В 2014 году администрация Выборгского района извещала, что дом №31 по 2-му Муринскому проспекту включен в "Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2014-2022 годах". Однако, пишут градозащитники, в прошлом году планы чиновников по необоснованной причине поменялись.

В "Живом городе" просят КИО отложить проведение торгов как минимум до тех пор, пока "не будут приняты корректировки законодательства, запрещающие снос исторических зданий и строительство более высоких домов на 2-м Муринском, 31".

Дом Забелиной был построен до 1917 года.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы считаете, удастся ли Оксане Дмитриевой пройти "муниципальный фильтр" для участия в выборах губернатора?

Да
Нет

Все новости:

4 марта, 21:13 Дело Цакунова: «Поддался общей волне и крикнул “Позор” пару раз»   1

4 марта, 20:56 Спасатели завершили работы по разбору завалов здания ИТМО

4 марта, 20:40 ФСИН потратит на покупку дистанционных электрошокеров более 11 млн рублей   2

4 марта, 20:26 Союз Журналистов Петербурга просит Путина назначить экоэкспертизу участка под судебный квартал   1

4 марта, 19:57 Активисты опасаются сноса выставленного на торги дома Забелиной

4 марта, 19:31 Сорвавшийся с крыши на Думской лёд травмировал сотрудницу Госстройнадзора   1

4 марта, 19:02 СМИ: Обезобразившие штаб Навального юноши участвовали в прокремлевских форумах   4

4 марта, 18:56 Кандидат Бортко: политик или режиссер   2

4 марта, 18:48 Защитники парка Интернационалистов поучаствуют в муниципальных выборах   1

4 марта, 18:30 Горожане недовольны постоянными протечками на "Беговой"   1

4 марта, 18:25 Беглов собирается "качественно вымыть город"   1

4 марта, 18:14 Смольный обосновал законность митингов НОД в ответе Вишневскому   7

4 марта, 17:56 В московском офисе "Открытой России" после обысков обнаружены поддельные визитки движения

4 марта, 17:35 Метрополитен потратит 65 млн рублей на установку антивандального покрытия

4 марта, 17:30 Бортко: Нужно менять политику Петербурга, направление власти - за это я и выступаю   4

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.