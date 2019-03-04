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Новости

4 марта, 20:40

ФСИН потратит на покупку дистанционных электрошокеров более 11 млн рублей

Главный центр инженерно-технического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний собирается купить тысячу дистанционных электрошокеров за 11,5 млн рублей. Объявление о соответствующем аукционе размещено на портале госзакупок.

ФСИН необходимы устройства модели "АИР-107У". Средняя цена данного изделия - 11,5 тысяч рублей. Согласно конкурсной документации, каждый электрошокер должен быть рассчитан на три тысячи срабатываний, а радиус его действия составлять не менее 4,5 метров.

Поставщик электрошоковых изделий пока не определен.

Ранее на покупку точно таких же устройств МВД было потрачено 80 млн рублей, а Росгвардией - 14,6 млн рублей.

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4 марта, 23:41    
21-06
А нефиг выступать. Сиди дома и тихо загибайся.

4 марта, 21:06    
Спасибо вам, благодетели, - на наши же деньги и электрошокеры для нас. Ну не су*и?

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