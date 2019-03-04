Дело Цакунова: «Поддался общей волне и крикнул “Позор” пару раз»

В начале апреля Дзержинский районный суд Петербурга планирует озвучить решение по делу Михаила Цакунова, обвиняемого в насилии над полицейским на акции «Он нам не царь». Цакунов почти год сидит в СИЗО и может получить до 10 лет колонии. По версии следствия, в момент задержания он ударил сотрудника МВД Александра Сухарукова и выбил ему зуб. Обвиняемый это отрицает и говорит, что его самого били полицейские.

«Думаю, митинг был антикоррупционный»

Потерпевший Александр Сухаруков на заседание 4 марта пришел не в форме туристической полиции, как раньше, а в повседневной одежде: красных кроссовках, рваных джинсах и джинсовой рубашке. По ходу всего слушания он был увлечен своим смартфоном – разглядывал картинки и с кем-то переписывался. В допросе обвиняемого 26-летнего Михаила Цакунова полицейский не участвовал: никаких вопросов и замечаний у него не возникло.

Сухаруков, как и обещал, старается не пропускать заседания по делу о собственном выбитом зубе, не смотря на то, что заседаний этих было уже немало. Рассмотрение дела по существу длится с августа 2018 года. Перед судом предстало порядка 10 свидетелей. Только свидетеля-стоматолога допрашивали два дня. Стоматолога вызвали, потому что он вставлял Сухарукову новый зуб. Старый, по версии пострадавшего, вечером 5 мая ему выбил Цакунов, когда якобы пытался скрыться от задержания в саду у Эрмитажа. Силовики в то время хватали участников акции против инаугурации Владимира Путина.

Цакунов и его друзья привлекли внимание огромной сдутой уткой, которую держали в руках. Уже в ночь на 6 мая в интернет попала видеозапись задержания компании. Полиция в черной форме и шлемах с закрытыми забралами налетает на нескольких молодых людей, Цакунов пытается отбежать в сторону, спотыкается и падает, его хватают полицейские. Момента удара по физиономии силовика не видно.

Свидетели-правоохранители уверяют, что в начале смены 5 мая с зубами у Сухарукова все было в порядке, а вскоре после доставления Цакунова в автозак, он пожаловался, что задержанный выбил ему резец. Позже, на допросах и очных ставках пострадавший уточнил, что молодой человек именно бил его кулаком в челюсть, умышленно и акцентировано.

Цакунов в ходе судебного заседания подробно описал обстоятельства своего задержания. Они немного отличаются от информации в его же допросах следователем весной-летом 2018 года. Если из протоколов предварительного следствия следует, что Цакунов оказался рядом с Дворцовой площадью случайно, то теперь он заявил, что планировал идти на протестную акцию. Правда, оговорился, что двигало им любопытство. Представитель стороны обвинения Оксана Станкова долго пыталась добиться от обвиняемого фамилий конкретных людей, против которых протестовали у Дворцовой. Но тот не смог подробнее описать суть акции.

- Известен вам был формат этого митинга? По какому поводу собравшиеся митинговали? – спросила обвинитель.

- Этого я сказать не смогу. Я думаю, что это был антикоррупционный митинг, - ответил обвиняемый.

- Против кого?

- Против коррупции.

- Против коррупции чьей?

- В общем.

Злополучная утка

Прокурор обратила внимание, что Цакунов не просто стоял у площади, а держал сдутую утку. Ее Станкова называла «яркокрасочной», намекая на то, что в руках у неактивиста такой атрибут возникнуть не мог.

- Относительно той злополучной утки, которая была растянута. Цель демонстрации данной надувной птицы какова была? – продолжала задавать вопросы прокурор.

Обвиняемый в очередной раз повторил историю о том, как его друзья рядом с Александровским садом выпросили утку у строителей, которым ее отдали полицейские. Утка плавала в садовом фонтане в самом начале народного схода, пока блюстители порядка ее не достали, чтобы вскоре от нее избавиться, отдав рабочим.

Потом, по словам Цакунова, он и его друзья сдули утку, чтобы вернуть ее хозяину, телефон которого подсказал кто-то из случайных участников акции.

- Не было цели демонстрации. Ее просто никуда нельзя было убрать, - заверил Цакунов.

Тем не менее, он признался, что и сам пару раз выкрикнул лозунги, пока стоял в саду с друзьями и уткой:

- В какой-то момент, когда я видел, как задерживают людей, я поддался общей волне и крикнул “Позор” пару раз.

По его словам, увидев бежавших полицейских, он даже не понял, что это его хотят задержать. Цакунов заявил, что «отскочил» в сторону, чтобы его не снесли полицейские, споткнулся и упал. Он отметил, что скрываться не планировал, поскольку рядом с ним была его девушка Анастасия.

- Слово «посторонился» больше характеризует мои действия, - продолжил он.

Факт акцентированного удара по лицу Сухарукова он отрицает наотрез, но он заметил, что мог случайно при падении задеть полицейского. Обвиняемый отметил, что не испытывает ненависти к сотрудникам полиции.

- Вас оговаривает Сухаруков? – уточнила обвинитель.

- Точно сказать не могу, может быть ему показалось. Может быть, это была неумышленная клевета, - растерянно ответил Цакунов.

После допроса обвинитель зачитала протоколы очных ставок и бесед Цакунова со следователем, чтобы продемонстрировать, что раньше он говорил не так: уверял, что не собирался идти на митинг, а хотел в тот день посмотреть репетицию военного парада на Дворцовой площади.

В двух протоколах также были сведения об избиении полицейскими задержанного. «Пока сотрудники полиции тащили меня под руки в автомобиль, они наносили мне удары кулаком в живот и в область поясницы ударяли ногой», - зачитала прокурор. Цакунов подтвердил, что эта информация соответствует действительности, но жаловаться на действия полиции он не захотел.

В отличие от ответственного потерпевшего, почти не пропускающего заседания, общественность к делу Цакунова немного охладела. Весь 2018 год оппозиционные организации объявляли кампании в поддержку политзаключенного и анонсировали слушания, на которые приходило так много людей, что у дверей зала суда ставили приставов, которые пускали внутрь только десять первых попавшихся человек. На особо шумных посетителей составляли протоколы, после одного из заседаний журналистам запретили фотографировать обвиняемого и конвой в судебном коридоре.

В 2019 году оппозиционеры бросили все основные силы на муниципальную кампанию и про Цакунова подзабыли. На последних заседаниях ажиотажа уже не наблюдалось. Перед допросом обвиняемого 4 марта судебный пристав по традиции пересчитал всех пришедших по головам, но мог бы этого не делать: невооруженным глазом было видно, что пришло меньше, чем раньше. Между тем, впереди еще несколько заседаний. По прогнозу судьи Ларисы Бражниковой, оглашение приговора произойдет 1 апреля.

Сергей Еремеев

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