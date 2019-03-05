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Новости

11:22

СК не выявил экстремизма в словах Быкова о Гитлере

Петербургский Следственный комитет не обнаружил признаков экстремизма в выступлении писателя Дмитрия Быкова на "Дилетантских чтениях", известил правозащитный центр РОД.

Напомним, достоянием широкой общественности стало выступление публициста в петербургской гостинице "Гельвеция", где он рассуждал о возможном принятии советской интеллигенцией Адольфа Гитлера и его власти. Результатом лекции стало то, что некий коммунист из Красноярска написал на общественного деятеля заявление в Следком, а осуждение Быкова подхватили федеральные телеканалы, посвятившие его словам часовые ток-шоу в прайм-тайм.

В ответе СК отмечается, что в видеозаписи выступления "отсутствует распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества, а равно осквернение символов воинской славы России". Вместе с тем, в речи литератора нет отрицания фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, нет одобрения преступлений, вынесенных вердиктом суда, нет распространения заведомо ложных сведений о деятельности советской власти в годы ВОВ. Таким образом, преступления по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) Быков не совершал.

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11:39    
Советская интеллигенция была разной, порой абсолютно полярной с 1917 года по 1991г....Некоторые её представители вообще стояли на жёстко антисоветских позициях и прилагали все силы для уничтожения Советской власти и СССР! И это абсолютная правда! Как правда и то, что часть сегодняшней российской интеллигенции целеустремлённо работает на ниве уничтожения России в интересах Запада, евро"ценностей"-мерзостей и тд.! И это тоже правда!

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