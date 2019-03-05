Счетная палата: Господдержка молодых российских ученых не эффективна

Аудиторы Счетной палаты (СП) проанализировали реализацию мер государственной поддержки молодых российских ученых и сделали вывод, что они малоэффективны: у правительства нет понимания, какая сумма инвестируется в среднем в одного служителя науки и какой эффект достигается от подобного рода содействия.

Счетной палатой было установлено, что на сегодняшний день не представляется возможным даже подсчитать точное число молодых исследователей-россиян. Связано это в том числе потому, что возрастные рамки самого понятия "молодой ученый" достаточно размыты. Так, например, в СП подсчитали, что по состоянию на 1 января 2018 года количество научных изыскателей в возрасте до 39 лет в РФ составляло почти 158 тысяч человек. Однако эти цифры разнятся с данными Росстата и Минобрнауки.

Аудиторы СП признались, что в ходе анализа им не удалось установить точный объем финансирования отрасли. Связано это, в том числе, с тем, что в Минобрнауки не располагают информацией по этому поводу. По предварительным подсчетам, на поддержку молодых ученых в прошлом году было выделено 12,7 млрд рублей.

В целом, в СП пришли к выводу, что грантовое финансирование ученых в России не нацелено на конечный результат, а именно на экономический эффект.