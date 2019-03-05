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Новости

12:15

На акции памяти Сталина в Москве задержали мужчину, проклинавшего генсека

На столичной акции "Две гвоздики товарищу Сталину" у места погребения советского лидера близ Красной стены правоохранителями за непристойное поведение был задержан мужчина, извещает Znak.

Дебошир бросил гвоздики в бюст вождя с криком: "Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей". 

stalin_zaderzh.jpg (116 KB)

Фото: корреспондент Znak.com

По сведениям "Дождя", задержаны были двое активистов проекта "Декоммунизация" Евгений Сучков и Ольга Савченко. 

На мероприятии, которое проходит ежегодно в день смерти Сталина, собрались около 500 человек. Организатором является КПРФ. Традиционно, к могиле советского вождя возлагают цветы и траурные венки.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:54    
Мы говорим о правлении Сталина, а не Ленина! Первую Мировую войну позорно(!!!!!) проиграла царская Россия, потеряв более миллиона кв.километров! Та же Польша задолго до Октября 1917 г. имела 100%-й суверенитет, независимость её признал почти весь мир! В 1953 г. переписи не было(!!!!!!!), а была только в 1959г. и её проводил не Сталин, зафиксировав население в 208 млн. чел.!!!!!!!!!!!!!!

16:43    
16:08 За 36 лет правления Ленина и Сталина, с 1917 года (170 млн.) по 1953 год (188 млн.) рост населения составил 18 млн. человек. За 6 лет правления Горбачёва 1985 (276 млн.) по 1991 год (294 млн.) рост населения составил те же 18 млн. человек. Вот и все "достижения" большевиков-сталинистов. К примеру с 1920 по 1950 год рост населения США составил 45 млн. чел. Если бы большевики не захватили власть и не подписали позорный Брестский мир, то границы в меньшую сторону не менялись бы после 1918 года и население бы выросло не меньше, чем в США.

16:30    
Кстати, вот в конце 20-х годов США не признавали СССР, были санкции, не было даже дипломатических отношений и тд. Но 85%(!!!!!) всех американских экспортируемых тракторов шли в СССР для становления колхозов, на стройки пятилетки и др.! Вот вам и санкции и роль товарища Сталина...

16:20    
Ну что спорить? Обожествлять конечно никого нельзя, но несомненно, что такого расп..дяйства и в помине не могло быть. И Сталин ценил русский народ, а о мигрантах и в страшном сне никто не видел, китайцы к нам ордами не селились.

16:08    
15:31. Ну, Вы не будете же отрицать то, что за период правления Сталина численность населения СССР выросла минимум на 50 миллионов( смотри перепись 1926 года - 147 миллионов, перепись 1959 года -208,8 мил.чел)!!!!!! За счёт прежде всего естественного прироста! Сталин вернул в 1939-1940г. территории - Прибалтику, зап.Белорууссию и Украину тд., которые были заняты немцами с союзниками ещё за год-три до прихода большевиков к власти! Не несите чушь! Причём здесь паровозы, если сохой обрабатывались все(!!!) российские поля, а первые тракторы из США пошли только в конце 20-х годов!

15:31    
12:37 Как при царе Россия была с паровозом, так и к моменту смерти параноика Джугашвили, была с паровозами. Железнодорожные перевозки - ключевой вид транспорта в стране с такой территорией. Атомную бомбу наполовину скопировали у американцев, а оставшееся - готовили в шарашках учёные-зэки. Прибавка в численности была только внутри самого срока правления упыря. За счёт потерянных большевиками и частично возвращённых территорий империи. Если экстраполировать рост населения в царской России на те же годы, то должно было бы быть большее количество жителей страны. (население на 1917—170 млн, 1926 — 147 млн, и только в 1939, после возврата части территорий - снова, 170 млн.)

15:24    
Сталин-величайший правитель нашей Отчизны! С ним некого даже сравнить! Он-ГЕНИЙ управления, руководства державой, потому и оклеветан врагами нещадно!

13:42   Гоша   nikolaevich195@bk.ru
Заплатили однозначно....Либералам регулярно платит госдеп, т.к. там даже статья есть .." на продвижение демократии в России.." Так вот либералы регулярно получают баксы...и даже госдеп не требует отчитаться за эти деньги...странно.

13:21   Великий Кукурузо!  
Мужику - лучи поддержки! Молодец! А балабольство про со[цензура] ядерную бомбу это настолько нелепый детский сад, что хоть святых вон выноси))) Бомбу на хлеб не намажешь, а крестьянство как было с сохой и в лаптях, да так и осталось))) Сталинский ссср был по сути нищей страной!

13:19    
Начинается весеннее обострение. А, может, всё проще. Заплатили - поругал. Завтра заплатят за восхваление - будут петь "осанна " ! Если присутствует антироссийский "дождь", то скорее второе.

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