На акции памяти Сталина в Москве задержали мужчину, проклинавшего генсека На столичной акции "Две гвоздики товарищу Сталину" у места погребения советского лидера близ Красной стены правоохранителями за непристойное поведение был задержан мужчина, извещает Znak. Дебошир бросил гвоздики в бюст вождя с криком: "Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей". Фото: корреспондент Znak.com По сведениям "Дождя", задержаны были двое активистов проекта "Декоммунизация" Евгений Сучков и Ольга Савченко. На мероприятии, которое проходит ежегодно в день смерти Сталина, собрались около 500 человек. Организатором является КПРФ. Традиционно, к могиле советского вождя возлагают цветы и траурные венки.



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