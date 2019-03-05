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Новости

12:15

На акции памяти Сталина в Москве задержали мужчину, проклинавшего генсека

На столичной акции "Две гвоздики товарищу Сталину" у места погребения советского лидера близ Красной стены правоохранителями за непристойное поведение был задержан мужчина, извещает Znak.

Дебошир бросил гвоздики в бюст вождя с криком: "Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей". 

stalin_zaderzh.jpg (116 KB)

Фото: корреспондент Znak.com

По сведениям "Дождя", задержаны были двое активистов проекта "Декоммунизация" Евгений Сучков и Ольга Савченко. 

На мероприятии, которое проходит ежегодно в день смерти Сталина, собрались около 500 человек. Организатором является КПРФ. Традиционно, к могиле советского вождя возлагают цветы и траурные венки.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:42   Гоша   nikolaevich195@bk.ru
Заплатили однозначно....Либералам регулярно платит госдеп, т.к. там даже статья есть .." на продвижение демократии в России.." Так вот либералы регулярно получают баксы...и даже госдеп не требует отчитаться за эти деньги...странно.

13:21   Великий Кукурузо!  
Мужику - лучи поддержки! Молодец! А балабольство про со[цензура] ядерную бомбу это настолько нелепый детский сад, что хоть святых вон выноси))) Бомбу на хлеб не намажешь, а крестьянство как было с сохой и в лаптях, да так и осталось))) Сталинский ссср был по сути нищей страной!

13:19    
Начинается весеннее обострение. А, может, всё проще. Заплатили - поругал. Завтра заплатят за восхваление - будут петь "осанна " ! Если присутствует антироссийский "дождь", то скорее второе.

12:58    
Задержанный - Герой России.

12:37    
Вечная слава и память ВЕЛИКОМУ Сталину!!! Принял Россию с сохой, оставил супер индустриальной, со 2-м ВВП в мире и с атомной бомбой! И с прибавкой в численности населения СССР в 50 миллионов человек!

12:32    
Идиотов, параноиков в современной России немало...

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